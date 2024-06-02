الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة رفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءًا من الموسم المقبل

الأسمدة
الأسمدة

انتشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءًا من الموسم الزراعي المقبل.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءًا من الموسم الزراعي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكون رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي، وتيسيرًا على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم، موضحةً أن تكلفة دعم الأسمدة للمزارعين تصل إلى حوالي 30 مليار جنيه في العام، مشيرةً إلى جهود الوزارة في ميكنة منظومة توزيع الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونيًا بدايةً من خروجها من المصانع، مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح"، وذلك ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، مناشدةً المزارعين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

نص قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم عن سعر الخبز المدعم

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سعر رغيف الخبز الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء زيادته

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الوزراء لموسم الزراعي الدعم عن الأسمدة الزراعية كارت الفلاح الأمن الغذائي الأسمدة الزراعية

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