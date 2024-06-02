القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل قصف مدينة رفح

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل قصفها لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث نفذت الطائرات الحربية غارات استهدفت عددًا من المنازل بوسط المدينة، ودمرتها بشكل كامل.

قذائف المدفعية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه كل أحياء رفح

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات المروحية الإسرائيلية قامت بإطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لهذه المحافظة، بالإضافة إلى القصف العنيف المتواصل الذي لم يتوقف منذ ساعات الليل حتى الآن، حيث تتساقط قذائف المدفعية الإسرائيلية بشكل عشوائي باتجاه كل أحياء مدينة رفح.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن قذائف المدفعية أثارت حالة واسعة من الدمار في منازل المواطنين والطرقات والمباني بأقصى جنوب قطاع غزة، وما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في وسط مدينة رفح بمنطقة تل زعرب تقوم بإطلاق قذائفها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.