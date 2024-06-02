الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تأذن لـ21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ورد الجنسية المصرية لـ12 شخصا آخرين، كما نشرت الجريدة قرار إبعاد شخص من دولة العراق خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وتنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

 

الجريدة الرسمية وزارة الداخلية الجنسية الأجنبية الجنسية المصرية

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