الأحد 02 يونيو 2024
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خبير علاقات دولية: مصر تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في غزة (فيديو)

أحمد سيد، خبير العلاقات
أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية

قال أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في غزة، وعدم دخول المساعدات الإنسانية، واستمرار العدوان تجاه المدنيين، كما أن مصر لديها ثوابت واضحة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح. 

 

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن الاجتماع الثلاثي المصري والأمريكي والإسرائيلي، اليوم، يأتي في سياق الجهود المصرية المستمرة، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بوقف نزيف الدم وتشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني، لإدخال المساعدات.

الاجتماع الثلاثي المصري والأمريكي والإسرائيلي اليوم

وأكد الخبير العلاقات الدولية، أن التحرك المصري يسير مع المسار الأصلي وهو العمل كدور وساطة في إطار الوصول إلى هدنة، والموقف المصري يلعب دورا مهما سواء للجانب الفلسطيني بإدخال المساعدات، وتحريك الأمور على المسار السياسي والأمني، ومصر دائما تعمل على وقف النزيف والمعاناة للشعب الفلسطيني، وهناك نوع من التفائل في ظل الاجتماع الثلاثي.

 

خبير علاقات دولية معبر رفح الإحتلال الإسرائيلي مصر لشعب الفلسطينى بوقف نزيف الدم

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