"البيئة" تشارك في التسليم النهائي للمدفن الصحي بشبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وضمن بنود العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ مشروعات مراحل البنية التحتية لمنظومة المخلفات، شاركت وزارة البيئة في مراسم التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت إلى محافظة الجيزة، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون جنيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسؤولي المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

تسليم المدفن الصحي بشبرامنت

وقامت اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بتسليم المدفن للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن المدفن الصحي بمنطقة شبرامنت يقع على مساحة 18.75 فدان، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على مولدين كبيرين، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، وشبكة مواسير لتجميع سائل الرشح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية.