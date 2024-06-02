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تحديث لحظي الآن| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 2-6-2024

سعر الذهب
سعر الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم الاحد2 يونيو  2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، وذلك لرغبة الكثيرون في شراء مشغولات ذهبية، حيث صعد الذهب في بداية التعاملات اليوم، حوالي 100 جنيها في كافة الأعيرة، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء اليوم الاحد 2  يونيو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار، والذي سجل اليوم الاحد 2 يونيو  2024، حوالي 3554.25 جنيها للبيع و3531.05 جنيها للشراء لعيار 24.

سعر الذهب في مصر

وتداول الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند نحو 3110 جنيها للبيع و3090.00 جنيها للشراء، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 2665.75 جنيها للبيع و2648.05 جنيها للشراء، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2073.25 جنيه للبيع 2060.00 للشراء وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3258.00 جنيه للبيع 3237.25 جنيه للشراء.

أسعار مصنعية الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام، قد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا من صاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 250 إلى 400 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 200 أو 250 جنيها على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة للعيار تتراوح بين 70 إلى 90 جنيها حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

 

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سعر الذهب اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفوري العالمية 2347.70 دولار للأوقية وسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15% إلى 2327.39 دولار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنيه عيار 21 اليوم الاحد 2 يونيو في مصر نحو 3110 جنيها للبيع و3090 جنيهات للشراء.

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