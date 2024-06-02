باقي 8 أيام.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل اجازة عيد الأضحى المبارك للمواد غير المضافة للمجموع ثم عقب اجازة عيد الأضحى يستكمل الطلاب الامتحانات للمواد المضافة للمجموع.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والموقع الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن رقم الجلوس واللجنة التي يؤدي فيها الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة من الاثنين 10 يونيو ويتبقى 8 ايام على هذا الموعد بامتحان مادتي التربية الدينية ومادة التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: مادة الاقتصاد ومادة الإحصاء

السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: مادة الفيزياء - مادة التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء - مادة الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: مادة الجيولوجيا - مادة الجبر والهندسة الفراغية - مادة علم النفس والاجتماع

السبت 13 يوليو 2024: مادة التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: مادة الأحياء - مادة الاستاتيكا - مادة الفلسفة والمنطق

السبت 20 يوليو 2024: مادة الديناميكا

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

يكون الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اضغط هنا

سجل الدخول بالبريد الالكتروني الموحد كي يمكنك الاستعلام عن رقم الجلوس بالرقم القومي الخاص بالطالب

انشاء البريد الالكتروني الموحد 2024

ومن أجل تنفيذ الخطوات السابقة يجب أن يكون لديك بريد الكتروني موحد وفي حال لم يك لديك يمكنك انشاء البريد الالكتروني الموحد من هنا

اختار حساب الطالب

ثم اتبع تعليمات الانشاء بوضع البيانات المطلوبة ومنها كود الطالب الذي تحصل عليه والبيانات الاخرى

وبعد ذلك يمكنك معرفة رقم الجلوس واللجنة التي تؤدي فيها امتحانات نهاية العام الدراسي، وكذلك المواد التي تؤدي فيها الامتحانات.

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