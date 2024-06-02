الرئيس الإسرائيلى: سأمنح نتنياهو وحكومته الدعم لإتمام الصفقة التى طرحها بايدن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قال إنه سيمنح نتنياهو والحكومة الدعم لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن لإطلاق سراح المحتجزين.

طائرات الاحتلال تهاجم مجمعًا عسكريًا تابعًا لحزب الله

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال هاجم مجمعًا عسكريًا تابعًا لحزب الله في منطقة البقاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36379 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.