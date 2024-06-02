الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مناقشة كتاب "مقالات الإسلاميين في التوراة" بمكتبة تنمية.. السبت

مناقشة كتاب
مناقشة كتاب

تنظم مكتبة تنمية بالتعاون مع دار البحر الأحمر للنشر، مناقشة كتاب "مقالات الإسلاميين في التوراة.. من الجدل إلى البحث العلمي" للدكتور أحمد محمود هويدي، وذلك يوم السبت الموافق ٨ يونيو، الساعة ٧ مساءً، بمقر المكتبة في المعادي.

مناقشة كتاب "مقالات الإسلاميين في التوراة.. من الجدل إلى البحث العلمي"

ويناقش الكتاب الدكتور بكر زكي، العميد الأسبق لكلية أصول الدين، وأستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، والدكتور شريف سالم أستاذ دراسات العهد القديم والدراسات اليهودية في كلية الآداب بجامعة المنوفية.

ويتناول الكتاب تاريخ التوراة والمعتقدات اليهودية من منظور الكتابات التراثية الإسلامية التي تناولت هذا المبحث وخاصة كتابات الإمام ابن حزم، وكذلك من منظور الدراسات الغربية المعاصرة.

يرصد الكتاب أبرز الطرق والأدوات والأحداث والدوافع التي ساهمت في تحريف التوراة، فـي محاولـة للوصـول إلـى مـا يمكـن عـده نصًّـا أصليـًّا. 

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تفاصيل مناقشة كتاب "أنا وأنت وعائلتك" في مكتبة مصر العامة

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مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال" لـ كرستوس لنتيرس.. الخميس المقبل

 مناقشة كتاب "مقالات الإسلاميين في التوراة.. من الجدل إلى البحث العلمي" في مكتبة تنمية 

يتبع الكتاب المنهج التاريخي الوصفي في رصد تاريخ نشأة بحـث التوراة وتطوره لدى العلماء المسلمين بدءًا من مرحلة الجدل وصولًا إلـى البحث العلمي الأكاديمي المعاصر. 

كما يتناول المؤلف كذلك جهود المدرسة الأكاديمية المصرية الحديثة في الأبحاث المتعلقة بالعهد القديم من حيث تأسيس أقسام خصيصة لها في الجامعات المصرية، وجهود وإنجازات الباحثين في هذه المدرسة.

عن الدكتور أحمد محمود هويدي

هو أستاذ الدراسات اليهودية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمشرف على سلسلة "دراسات يهودية وإسرائيلية" الصادرة عن البحر الأحمر للنشر.

 مناقشة كتاب “الطاعون الصورة والخيال” بـ مكتبة تنمية

وخلال هذا الأسبوع أيضًا، تنظم مكتبة تنمية بالتعاون مع دار البحر الأحمر للنشر، مناقشة كتاب "الطاعون الصورة والخيال.. من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة" تحرير وتقديم كرستوس لنتيرس، وترجمة وتصدير الدكتور أحمد الشيمي، الخميس المقبل الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة ٧ مساءً، بمقر المكتبة بالمعادي.

ويناقش الكتاب أحمد سمير سعد، المترجم وأستاذ التخدير بكلية طب القصر العيني، والدكتور سيد حافظ، أستاذ الفلسفة بكلية الأداب جامعة بني سويف، والدكتور أحمد سليمان، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة بني سويف.

مكتبة تنمية الدكتور أحمد محمود هويدي الطاعون كتاب مناقشة كتاب

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