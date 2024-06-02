تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 736 شاحنة و135 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 328 شاحنة و126 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 408 شاحنات و9 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارتين "أمل" و"الرياض"، بينما تغادر السفينة وادي الكرم، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "سينا" و"الرياض"، وغادرت 4 سفن وهي: "الرياض"، "سينا"، "أمل" و"الحرية 2".

كما تم تداول 3600 طن بضائع و383 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي: "كوين نفرتيتي"، "بريدج"، "آور" و"آيلة"، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LOTUS على متنها 3000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان، السفينة LADY ROZ متجهة إلى جدة، فيما سجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 5240 راكبًا بموانئها.