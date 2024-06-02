الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 736 شاحنة و135 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 328 شاحنة و126 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 408 شاحنات و9 سيارات. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارتين "أمل" و"الرياض"، بينما تغادر السفينة وادي الكرم، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين "سينا" و"الرياض"، وغادرت 4 سفن وهي: "الرياض"، "سينا"، "أمل" و"الحرية 2".

كما تم تداول 3600 طن بضائع و383 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي: "كوين نفرتيتي"، "بريدج"، "آور" و"آيلة"، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LOTUS على متنها 3000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان، السفينة LADY ROZ متجهة إلى جدة، فيما سجَّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 5240 راكبًا بموانئها.

موانئ البحر الأحمر السفن بضائع ميناء سفاجا نويبع

مواد متعلقة

"حياة كريمة" تعلن بدء المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر

المدارس المصرية اليابانية بالغردقة تبدأ المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بها

لمجابهة الكوارث والأزمات.. البحر الأحمر تستعد لـ"صقر 129"

المراكز الدعوية بمساجد البحر الأحمر تطوع التكنولوجيا لخدمة الدين وتصحيح المفاهيم

نتيجة الشهادة الإعدادية البحر الأحمر 2024.. كل ماتريد معرفته

ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق لـ80% وإقبال كبير على شواطئ الغردقة (صور)

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

"شيطان البحر" تظهر على شواطئ مرسى علم

الأكثر قراءة

"المصيلحى": دراسة طرح خبز مدعم بسعر 125 قرشًا لغير حاملى بطاقات التموين

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

هنا تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

بعد مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار.. كيف سيتلاعب نتنياهو هذه المرة؟

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح