استعدادا لعيد الأضحى.. "الزراعة" تعلن توفير اللحوم الحمراء بتخفيضات تصل 40‎%‎

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة أخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير اللحوم للمواطنين، مشي إلى أن الوزارة تعمل منذ 6 أشهر لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال منافذ وزارة الزراعة، على مستوى الجمهورية.

عرض اللحوم تخفيضات ما بين 30% إلى 40% في 300 منفذ

‏وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة للدستور أن وزارة الزراعة لديها 300 منفذ بيع على مستوى الجمهورية يتم ع مقارنة بال الأسعار الأسواق الخارجية مشيرا إلى أن هذا التراجع يرجع إلى أن لا يوجد حلقة بسيطة ما بين التاجر ما بين البائع المستهلك، وأن تلك المنافذ تعمل على مدار العام على مستوى الجمهورية وليس ايام العيد فقط.

عمل حصر كامل للإنتاج المحلي للحوم

وأوضح "سليمان" أن لجنة الاستيراد بوزارة الزراعة قامت مؤخرا بعمل حصر كامل للإنتاج المحلي للحوم وقامت منذ ستة أشهر استيراد كميات من اللحوم سواء اللحوم الحية من السودان وأفريقيا وذلك للذبح الفوري أو رؤوس المواشي التي تأتي من أوروبا بغرض التربية وهي كلها استعدادات من قبل الوزارة لتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة للمواطنين.

‏تراجع أسعار الأعلاف ينعكس على أسعار اللحوم

وأشار إلى أن أن الدولة استطاعت توفير اللحوم الحمراء في وقت أن العالم بأكمله يعاني من ارتفاع الأسعار خاصة البروتين مشيرا إلى أن شهدت سوق اللحوم الحية تراجع كبير خلال الفترة الماضية وذلك يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق والتي انعكست بشكل مباشر ‏.

‏وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن الوزارة أيضا قامت بعمل حملات علي مزارع الدواجن لتوفير اللحوم البيضاء حيث أن يكون هناك زيادة في الطلب عليها خلال أيام العيد، بالإضافة إلى وجود حملات توعية من قبل الإرشاد الحيواني على مستوى الجمهورية لوضع الشروط الصحيحة واللازمة في الاضحي.