الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Dmc تروج لمسلسل "الوصفة السحرية" استعدادا لعرضه

مسلسل الوصفة السحرية
مسلسل الوصفة السحرية

روجت قناة dmc للمسلسل الدرامي الجديد “الوصفة السحرية” والمقرر انطلاق عرض أولى حلقاته يوم السبت المقبل 8 يونيو الجاري. 

وطرحت قناة dmc عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من الفيديوهات للعمل في إطار الحملة الدعائية له وصاحب الفيديوهات تعليق: “شاهد مسلسل الوصفة السحرية قريبًا وحصريًا على شاشة dmc”. 

انتظروا مسلسل الوصفة السحرية  مع أقوى نجوم الدراما. 

مواعيد عرض مسلسل الوصفة السحرية على dmc


يعرض مسلسل الوصفة السحرية عبر شاشتي. Dmc وdmc drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة. 


ويذاع العمل  في تمام الساعة الثامنة مساء أما الإعادة الأولى للمسلسل فستكون الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة الجديدة على شاشة دي إم سى دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء والإعادة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثانية الساعة 5 مساء.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية 


مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح مكون من 45 حلقة، وتنطلق أولى حلقاته ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الرقمية.


مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم

قصة مسلسل الوصفة السحرية 


"الوصفة السحرية" يدور في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

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