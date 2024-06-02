الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصائل عراقية: قصفنا هدفًا حيويًا بمدينة إيلات بواسطة الطائرات المسيرة

فصائل عراقية
فصائل عراقية

أعلنت فصائل عراقية، عن قصف هدف حيوي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل بواسطة الطائرات المسيرة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

المدفعية تقصف أحياء الشيخ عجلين وتل الهوا والزيتون

ويأتي هذا فيما قصفت مدفعية الاحتلال أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوا، والزيتون، وشارع "8" في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من طائرات الاحتلال المروحية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.379 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.407 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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