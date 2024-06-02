الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم القاهرة": نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالمدارس اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع مدارس القاهرة اليوم الأحد، لجميع الطلاب، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضى.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبًا، وحضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبًا ونجح ١٥٧٣٣٦.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 فى محافظة الغربية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣%.

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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩% وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.
 

جميع مدارس القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية اللواء خالد عبد العال امتحانات الفصل الدراسي الثاني المدارس الدولية الإعدادية الرياضية

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