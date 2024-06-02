وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالمشروعات التنموية والخدمية بميناءى الإسكندرية والدخيلة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث قام الوزير بزيارة لميناءي الإسكندرية والدخيلة، تفقد خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة في إطار متابعة مشروع إنشاء محور السخنة - الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ضمن خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، بالإضافة إلى تفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التي تم افتتاحها رئاسيا في 15 يونيو 2023.

وكان في استقبال وزير النقل اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات الميناء، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسن الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، والذي بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم به 85%، والنسبة الإجمالية لتنفيذ المشروع 47%، والذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا، وعمق 15 م، وظهير خلفى 300 ألف م2، وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 م، ومن المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 ملايين طن إضافة/ السنة.

ثم توجه الوزير لتفقد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي تقوم بتنفيذه إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات وزارة النقل.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الردم بالمرحلة الأولى 100%، وأعمال تحسين التربة بالمرحلة الثانية 91%، وإجمالي نسبة تنفيذ المشروع 98%، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع من خلال إنشاء رصيف بطول 1680، وبمساحة إجمالية 1.28 مليون م2، ويتكون من: محطة متخصصة للحاويات مكونة من رصيف بطول 1200م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو، حيث يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيتم استخدام باقي مساحة المحطة في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تنفيذها بعدد 5 حواجز في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وحيث يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 18.5%، إذ تم الانتهاء من 20.1% من الحاجز الشرقي، و28.1% من الحاجز الشمالي، و21.6% من الحاجز الغربي، وجارٍ البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي، حيث يصل إجمالي أطوال الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا، والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به، وقد بلغت نسبة تنفيذه 75%، ويهدف إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.

ثم توجه وزير النقل لتفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وقد أشاد الوزير بالجهد المبذول من العاملين بالمحطة منذ بدء التشغيل الفعلي لها وافتتاحها رئاسيا في 15 يونيو 2023 حتى الآن، حيث يعد ما يتحقق الآن بالمحطة تتويجا لمجهود عملاق وعمل دءوب وكفاح مستمر على عدة محاور بالتوازي، سواء في إنشاء وتشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية تستوعب الجيل الرابع من السفن والناقلات العملاقة، وتركيب أحدث المعدات الصديقة للبيئة لتداول البضائع، مع تركيب منظومة قياسية لتكنولوجيا المعلومات، وتجهيز أطقم التشغيل ودمجها ضمن خطة تدريب على أعلى مستوى داخل وخارج البلاد، كما هنأهم بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ونقل لهم تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للجهد المبذول على مدار العام والذى انعكس بدورة في معدلات أداء المحطة، حيث ساهمت المحطة في بدء دخول ميناء الإسكندرية كإحدى محطات الترانزيت في المستقبل، وبلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 39%، كما حصلت محطة "تحيا مصر" على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة CMA CGM الفرنسية، على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم.

كما شهد وزير النقل خلال زيارته التفقدية استقبال المحطة السفينتين CMA CGM IVANHOE وAITOLIKOS.

واطلع على معدلات استقبال السفن خلال الفترة الماضية، والتي منها استقبال المحطة خلال الأيام القليلة الماضية سفينتين على رصيفها الشمالى إحداهما السفينة (APOLLON) التابعة للخط الملاحى CMA، وهي أكبر سفينة حاويات دخلت ميناء الإسكندرية حتى الآن، حيث يبلغ طولها (366) مترا وعرضها (51) مترا، وغاطس يصل إلى (14) مترا، وحمولتها الكلية (156) ألف طن، بما يعادل أكثر من (15) ألف حاوية مكافأة، ما يشير إلى تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، كما تابع سيادته عمليات الشحن والتفريغ على رصيف المحطة، ونقل الحاويات إلى الساحات وتستيفها، وكذلك أماكن الحاويات المبردة ومناطق الحاويات الترانزيت، ثم منطقة الفحص الجمركي للتأكد من سلامة الإجراءات وسيرها على النحو السليم.

كما قام الوزير بالمرور على محطة شحن الحاويات بالقطارات (Railway container Station)، وتابع أعمال تنفيذ المحطة، واستمع لشرح الشركات المنفذة للمشروع والمخطط الزمنى لإنهاء البنية التحية يوليو القادم، حيث ستقوم محطة شحن القطارات بربط محطة "تحيا مصر" بكافة موانئ الجمهورية والموانئ الجافة، ومتوقع أن يصل حجم التداول إلى 7500 حاوية شهريا، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل بإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية من خلال شبكة السكك الحديدية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

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