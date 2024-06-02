الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولو "الإسكان" يتابعون موقف تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق المضافة للعبور الجديدة

صورة خلال الاجتماع
صورة خلال الاجتماع

عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة للمدينة، ودراسة شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي المرافق بالهيئة، والجهاز والمكتب الاستشاري.

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار ضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، واستكمالًا لخطة تقنين الأوضاع وتكثيف أعمال المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

وخلال الاجتماع، ناقش مسئولو الإسكان المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

كما تمت مناقشة آلية وضع خطة استراتيجية للبدء لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها، مما يتيح إنشاء مجتمع عمراني جديد، بجانب التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع بسرعة الانتهاء من الدراسات للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية التنمية و تطوير المدن جهاز مدينة العبور الجديدة الموقف التنفيذى

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