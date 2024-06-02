إصابة عامل وسيدة مسنة في حادث سير بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج،حادثي سير نتج عنهما إصابة عامل وسيدة مُسنة، بدائرة قسم شرطة ثان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعتين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ومصاب بدائرة قسم شرطة ثان.

وتبين أنه في أثناء سير دراجة نارية توك توك قيادة المدعو خلف ن م ا 19 عاما، عامل – ومقيم بدائرة مركز أخميم، اختل مقود الدراجة بيده واصطدم بالمدعو رفيق ز م، 46 عاما، صاحب محل، ومقيم دائرة القسم حال عبوره الطريق مما أدى لحدوث إصابته باشتباه نزيف بالمخ.

وجرى نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وبسؤال قائد الدراجة وزوجة المصاب المدعوة نرمين ر ح ق، 43 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، أفادا بمضمون ما سبق، وأضاف الأول بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ، واتهمت الأخيرة قائد الدراجة بالتسبب في الحادث.