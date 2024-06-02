كم أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 2024؟

استقرار أسعار الفراخ البيضاء داخل السوق المصري وبشكل خاص الدواجن البيضاء، كما ارتفع البيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد2 يونيو 2024، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن ولمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

ورصد ضمن أسعار الطيور بعد استقرار الملحوظ بالبورصة، إذ وصلت أسعار الفراخ البيضاء لنحو 93 جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو 105 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاحد 2 يونيو

تعرض “الدستور” للقراء أسعار الطيور والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاحد 2 يونيو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 93 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ105 جينهات.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي الاحد 2 يونيو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 115 لـ120 جنيها وتصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاحد 2 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 104 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ115 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم الاحد 2 يونيو

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاحد 2 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ140 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض السبت 1يونيو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ 140 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاحد 2 يونيو 2024 في بورصة الدواجن 129 جنيها ويصل للمستهلك بـ 135 جنيها.

أسعار البانيه اليوم الاحد 2 يونيو2024

وسجل سعر البانيه اليوم2يونيو 205 جنيها وتصل للمستهلك 215 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الاحد 2 يونيو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم الاحد 2 يونيو 80 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيه.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاحد 2يونيو 2024 مايو 140 جنيها وتصل المستهلك 145 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص اليوم الاحد 2 يونيو 2024 بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

وسجل أسعار "الأجنحة" اليوم الاحد2 يونيو 2024 بـ65 جنيها وتصل المستهلك 70 جنيها.

وقدر سعر "الهياكل" اليوم الاحد 2يونيو 2024 بـ45 جنيها وتصل إلى المستهلك 60 جنيها.

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