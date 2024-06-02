الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم مطروح" يكرم الطلاب الموهوبين الحاصلين على مراكز جمهورية بالأنشطة التربوية

كرم عمرو شحاته وكيل
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عددًا من الطلاب الموهوبين بالمراحل التعليمية المختلفة بعد تحقيقهم لعدة مراكز جمهورية متقدمة بالأنشطة التربوية والابتكارات العلمية وذلك بقاعة التوجيه الفني بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وبهاء رمزي مدير إدارة الموهوبين، ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي، وإيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية. 

تنمية القدرات والمواهب

وهنأ وكيل تعليم مطروح الطلاب الموهوبين الذين تمكنوا في رفع اسم المحافظة بالمسابقات الوزارية  مشيرًا إلى أن المديرية حريصة على تقديم كافة سبل  الدعم والتشجيع اللازم للموهوبين والمُبتكرين من طلاب المدارس  وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة  لتنمية قدراتهم ومواهبهم.

كما  كرم وكيل تعليم مطروح  توجيه الاقتصاد والتربية الموسيقية  للتعاون المتميز والمساهمة الإيجابية مع مسئولي الموهوبين في اكتشاف الموهوبين من الطلاب. 

خطة تطوير المنظومة التربوية بالمحافظة

وأكد أن دعم الطلاب المتميزين، بكافة المجالات يأتي ضمن المحاور الرئيسية لخطة تطوير المنظومة التربوية بالمحافظة وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية برعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم وتشجيع البحث العلمى إيمانًا من الدولة بأهميته مضيفًا أن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالموهوبين والنوابغ من الطلاب.

وفي سياق آخر، كان قد زار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي بمطروح وذلك لاستعراض آخر الاستعدادات قبل انطلاق امتحانات الثانوية.

واستعرض وكيل تعليم مطروح خلال اللقاء مع الدكتورة مي رسلان مدير التأمين الصحي، بمطروح سبل تفعيل بروتوكول التعاون بين تعليم مطروح والقطاع الصحي بالمحافظة، مناقشا إجراءات الحماية والأمان التي تضمن سلامة الطلاب وكافة المشاركين في العملية الامتحانية. 

كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
كرم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية
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