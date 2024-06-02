العظمى فى الصعيد 45.. "الأرصاد" تحذر من موجة شديدة الحرارة تستمر أسبوعًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة أن هذه الموجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه الموجة تستمر لمدة أسبوع في القاهرة الكبرى، وتتجاوز الأسبوع في محافظات الصعيد، موضحة أن درجة الحرارة في محافظات الصعيد خلال فترة النهار 45 درجة مئوية.

التأثر بكتل هوائية صحراوية مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه: خلال هذه الأيام نتأثر بكتل هوائية صحراوية مما يؤدي إلى ارتفاع قيم درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وقيم درجات الحرارة.