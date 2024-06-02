إصابة مستشار بمحكمة نجع حمادي في انقلاب سيارة بقنا

أصيب مستشار بمحكمة نجع حمادي، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتقرر نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار عمائر حاجر هو، مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين إصابة القاضي "أحمد.ص"، مستشار ورئيس دائرة بمحكمة نجع حمادي، بسحجات وكدمات واشتباه كسر في الذراع وحالته الصحية مستقرة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بجوار عمائر حاجر هو.

تم نقل المستشار إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.