الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإثنين القادم.. استئناف الفنان أحمد عبدالقوى على حكم حبسه

أحمد عبد القوي
أحمد عبد القوي

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، تحديد جلسة الإثنين المقبل، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الفنان أحمد جلال عبدالقوي، على حكم حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

استئناف الفنان أحمد عبدالقوى على حكم حبسه

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد محمد عبدالقوي، في 8 مايو 2023 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة دون سن «سرنجة بلاستيكية» تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.

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القبض على أحمد جلال عبدالقوى لتنفيذ حكم حبسه فى "حيازة المخدرات"

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