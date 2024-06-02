"غنيم" يتابع آخر مستجدات الأعمال الجارية بمدينة 6 أكتوبر

زار المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر؛ لمتابعة آخر مستجدات الأعمال الجارية بمنطقة الحزام الأخضر والوقوف على معدلات الإنجاز ونسب تنفيذ المشروعات وكذا محطة مياه الشرب.

رافقه المهندس كمال بهجت والمهندس أحمد عمران مساعدي نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المهندس مصطفى كمال والمهندس محمد زهير معاونى نائب رئيس الهيئة للتنمية، المهندس أحمد شوقى معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات وكان في استقبالهم المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والنواب ومديرى الإدارات المختصة.

التفاصيل الكاملة لزيارة مسئولي التطوير والتنمية بمدينة 6 أكتوبر

عرض "النجار"، شرحا مفصلا عن مناطق الحزام الأخضر، حيث ينقسم إلى المنطقة الأولى والتي تبدأ من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان، وآخر مستجدات الأعمال القائمة بها ونسب تنفيذ أعمال تنفيذ المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض (1: 16).

أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن إجمالي شبكات المرافق حوالي 236 كيلومتر (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد، بالإضافة إلى شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85 كم و5 محطات رفع صرف صحي.

تحدث "النجار" عن المنطقة الثانية بالحزام الأخضر والتي تبدأ من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان.



وقال إن المشروع يشتمل على تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر (طرق – مياه – صرف صحي – ري) بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومتر (43 كم شبكة مياه ، 38 كم شبكة ري ، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار)، ويشتمل على شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم.



وأشار "النجار"، إلى أن المنطقة الثالثة للحزام الأخضر تبدأ من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان.

من جانبه، أوضح المهندس عادل النجار، أنه تم تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بالمنطقة، بمساحة 56 فداناً، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إدارى - مدرسة).

يذكر أنه قد تم اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة الحزام الأخضر بمساحة ١٢٤٩٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر طبقا للقرار الوزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٧ بهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ فدان لجميع المراحل.



مسئولو المجتمعات العمرانية يتفقدون محطة تنقية مياه الشرب

وأوضح "النجار"، أن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بطاقة إجمالية مليون و٦٠٠ ألف م٣/ يوم مقسمة إلى 4 مراحل، كل مرحلة بطاقة إجمالية ٤٠٠ ألف م3 يوميًا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حاليا بطاقة ٢٠٠ ألف م3 وجارٍ استكمال دخول باقى الطاقة الإجمالية لتصبح ٤٠٠ الف م٣/يوم، وستعمل المرحله الثالثة بكامل طاقتها مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

تعمل المرحلة الأولى بنظام المروق النابض وشرائح اللاميلا للوصول إلى أفضل جودة منتجة، بينما تعمل المرحلة الثالثة بنظام اللاميلا المتطورة، حيث يتم التحكم فى جودة المياه المنتجة من خلال معامل محطات المياه بجانب مراقبة الشبكة الخارجية.

وأكد "غنيم"، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسي، للحفاظ على مكونات المحطات وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.