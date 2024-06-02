جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة الرجاء ضد الوداد في الدوري المغربي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة أتالانتا ضد فيورنتينا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- مباراة الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني المصري والقنوات الناقلة

- مباراة حرس الحدود ضد سبورتنج: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة منتخب السويس ضد الترسانة: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

- مباراة المغرب التطواني ضد الجيش الملكي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة المغربية

- مباراة الرجاء ضد الوداد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة Arryadia HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

- مباراة الجزيرة ضد العين: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة دبى الرياضية

- مباراة شباب الأهلي ضد حتا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة دبى الرياضية 2

- مباراة النصر ضد الوصل: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة دبى الرياضية 1

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو، يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام المواجهة الثانية أمام منتخب غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.

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