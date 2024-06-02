الدفاع المدنى بغزة: انتشلنا 70 شهيدًا وعددًا كبيرًا من الجرحى جراء العدوان على جباليا

أعلن الدفاع المدني في غزة، عن انتشال 70 شهيدًا وعدد كبير من الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على جباليا شمال القطاع، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الدفاع المدني في غزة، أننا لسنا مؤهلين للقيام بالعمل الميداني خلال الحرب بسبب النقص الكبير في المعدات والآليات.

ونوه الدفاع المدني في غزة، بأن عددًا كبيرًا من جثامين الشهداء لا يزال تحت الأنقاض، ونحاول الوصول إليها لتحديد هويتها.

قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة

وأطلق طيران الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي البرازيل جنوب المدينة، وغارة جوية على منزل، كما استهدفت مدفعية الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا بصاروخ واحد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، كما استهدف الطيران أرضًا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.