الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع احتفالات دخول العائلة المقدسة مصر.. تعرف على الرابط بين "تل بسطة" ومسار العائلة

تل بسطة
تل بسطة

تشهد محافظة الشرقية هذا الأسبوع عددا من الفعاليات الهامة والاحتفالات، إحياءا لذكرى دخول العائلة المقدسة مصر، والذى يحتفل به العالم فى يوم 24 بشنس، الموافق 1 من يونيو من كل عام.

 

وقد شهدت المنطقة الأثرية فى تل بسطة، إقامة احتفالية ضخمة بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونيافة الأنبا تيموثاوس أسقف ابراشية الزقازيق ومنيا القمح، ةحشد كبير من قيادات الشرقية وأهلها.

 

وعلى الرغم من كون تل بسطة منطقة أثرية فرعونية فى الأصل، إلا أن الدراسات والشواهد أثبتت أن منطقة تل بسطة تحتوى على آثار خاصة بالعائلة المقدسة.

 

بئر المسيح بتل بسطة:

تعتبر محافظة الشرقية هى المكان الأول الذى نزلت به العائلة المقدسة فى مصر، وشهدت المحافظة 3 معجزات للعائلة المقدسة، أولها أنه باستقرار السيدة مريم ويوسف النجار ويسوع المسيح بأرض تل بسطة بمحافظة الشرقية، ظلت العائلة المقدسة تبحث عن الماء، ولصعوبة الحصول على الماء وحيرة السيدة البتول، ظل الطفل المسيح يواسى أمه ورسم على الأرض دائرة، إذا بها تتحول لبئر، شرب منه أهل المنطقة والعائلة المقدسة.

معجزة انهيار أوثان المعبد:

ورد فى سفر أشعياء "هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَرِيعَةٍ وَقَادِمٌ إِلَى مِصْرَ، فَتَرْتَجِفُ أَوْثَانُ مِصْرَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا".. وفى تلك السطور ما يدعو للتأمل، حيث قُصد بها دخول المسيح مصر فى رحلة العائلة المقدسة، وكيف تزلزلت الأوثان وتهدمت حين طل عليها المسيح وهو طفل صغير.

 

قال القس متياس يعقوب صبرى، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الرسول “مطرانية الزقازيق" "تل بسطة" من أبرز الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها هى منطقة تل بسطة الأثرية والتى كانت عاصمة لمصر القديمة فى ذلك الوقا ومقرا للمعبودة باستت، ويرجع ذلك إلى انه عندما دخل السيد المسيح مع امه الاحتفالات بالعيد الثلاثينى والتى كان تقام بالمعبد، انهارت الاوثان لكونه مرسل من الله واثر وجوده على التماثيل والاوثان الموجودة بالمعبد.

 

وتعتبر محافظة الشرقية هى أول محطة مأهولة بالسكان تستقر بها العائلة المقدسة، نظرا لاحتوائها على سكان وحضارة مقارنة بما مرت به العائلة المقدسة من محافظات مصرية حالية كانت صحراء جرداء فى ذلك الوقت.

 

يذكر أن يوم 24 بشنس الموافق 1 من يونيو، والذى يحتفل به الجميع كتاريخ لدخول العائلة المقدسة مصر هو تاريخ دخول العائلة المقدسة لمحافظة الشرقية وليس دخول مصر من ناحية سيناء مرورا بباقى المحافظات.
 

دخول العائلة المقدسة مصر تل بسطة محافظة الشرقية احتفالية كبر المنطقة الأثرية

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