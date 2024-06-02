الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. 10 آلاف سائح يصلون فنادق مرسى علم على متن 18 طائرة

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 18 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها 10 آلاف سائح، وتقوم السلطات المختصة بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية على الوافدين فور وصولهم أرض المطار.

 وتبين من كشوف رحلات الطيران المقرر وصولها لمطار مرسى علم اليوم وصول 18  رحلة طيران من بينها 4 رحلات من التشيك، ورحلتان من سلوفاكيا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من إيطاليا ورحلة من بولندا وأخرى من بولندا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع، 143 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل من 12 دولة أوروبية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية فور وصولهم أرض المهبط حتي توصيلهم لمقر إقامتهم للاستمتاع بطقس البحر الأحمر.

وكشفت جداول رحلات الطيران خلال الأسبوع الجاري بمطار مرسى علم أن  الرحلات من ألمانيا وبولندا والتشيك وبلجيكا الأكثر هي الأكثر وصولا، كما يستقبل المطار رحلات من هولندا وسويسرا والنمسا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

ارتفاع درجات حرارة الطقس ترفع الإشغالات بفنادق الغردقة  


وتشهد الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المصطافين عليها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، والذي دفع عددا كبيرا من المواطنين للجوء للشواطئ والفنادق لمواجهة موجة الطقس الحارة.

وقال سامح جمعة الخبير السياحي، إن فنادق البحر الأحمر خاصة الغردقة ومرسي علم تشهد حالة من الانتعاش في نسب الإشغالات، مقارنةً بذات الفترة العام الماضي، مؤكدًا أنه هناك ارتفاع كبير في إقبال المواطنين على فنادق الغردقة، لافتًا إلى أن المبشرات الحالية تؤكد نجاح الموسم السياحي الحالي، مشيدًا بزيادة إقبال المصريين على فنادق الغردقة، حيث أصبحت وجهة للسياحة الداخلية، والتي تسهم بشكل كبير في دعم القطاع السياحي.

وأضاف جمعة، لـ«الدستور»، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة ارتفعت بنسب وصلت 80% في معظم فنادقها، تزامنًا مع وصول رحلات طيران سياحي دولي من دول أوروبية مختلفة، لمطاري الغردقة ومرسي علم، مؤكدًا أن السياحة الداخلية تسهم بقوة في رفع نسب الإشغال، لافتًا إلى أن الفنادق السياحية بمدينة الغردقة استعدت لموسم الصيف بترتيبات وتجهيزات ضخمة.

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