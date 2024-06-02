القائمة النهائية لأفلام موسم عيد الأضحى السينمائى 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الأشهر بين مواسم السينما وهو موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.، وزاد البحث بين الجمهور خلال الفترة الأخيرة عن قائمة الأفلام المقرر عرضها بدور السينما خلال هذا الموسم، ويتنافس عدد من نجوم الصف الأول على إيرادات شباك التذاكر المصري.

ونرصد لكم خلال هذه السطور تفاصيل ومواعيد طرح أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

قائمة أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى 2024

ولاد رزق 3

يعد فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة نظرا لضخامة إنتاجه ومشاركة أكثر من نجم في البطولة.

وتطرح الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق 3" العمل في موسم عيد الأضحى وتحديدا يوم 13 يونيو الجاري ليكون أول الأعمال المطروحة بموسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة كلٌّ بحياته الشخصية المختلفة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق؛ مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم من خلال عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخهم.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال. بجانب ظهور عددٍ من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبدالعزيز، وبطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

فيلم اللعب مع العيال

يشارك النجم محمد إمام في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 بفيلمه السينمائي الجديد "اللعب مع العيال"، والذي يشهد التعاون الأول مع المخرج شريف عرفة.

ويعرض فيلم اللعب مع العيال بدور العرض السينمائية في مصر يوم 14 يونيو الجاري.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم عددا من البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال وحقق برومو الفيلم رواجا كبيرا بين الجمهور.

ويُشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام كل من أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، دينا محسن ويزو، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ حيث تدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.

عصابة المكس

فيما يشارك النجم أحمد فهمي بفيلم "عصابة المكس" في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024.

ويعرض الفيلم يوم 14 يونيو الجاري في دور العرض السينمائية في مصر.

ويجسد أحمد فهمي خلال الأحداث شخصية زعيم عصابة يدعى المكسيكي وهي الشخصية التي ظهر بها فهمي كضيف شرف ضمن أحداث فيلم كازابلانكا، ويقوم بتحضير إحدى العمليات ويفرض على عصابته السرية التامة أثناء إجراء العملية.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف. ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبوالسعود. والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.