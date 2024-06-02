الأمانة الفنية للحوار الوطني: اصطفاف ودعم شعبي خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر

قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف في الحوار الوطني، أكدت خلال الجلسة، دعمها الكامل للموقف المصري وكل ما تتخذه القيادة السياسية في قضايا الأمن القومي، على ضوء المخاطر التي تحدق بالمنطقة؛ وهو ما أظهر اصطفافا ودعما شعبيا واسعا خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر.



وعما ناقشته الجلسة، أوضح فوزي - في تصريحات صحفية أمس السبت- أن الجلسة تناولت موضوعات مهمة أبرزها: الوضع الإقليمي المضطرب على الحدود الشمالية الشرقية والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

وعن طلب الحكومة من الحوار الوطني مناقشة ملف التحول للدعم النقدي نوه "فوزي" - باستعانة الحكومة بالحوار الوطني في هذا الملف، حيث إنها سابقة للحكومة بأن تطلب مناقشة موضوع محدد بالحوار الوطني، مبديا الترحيب بهذا الطلب، حيث سيتم إدراجه طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وتعهد بأن تجرى الجلسات بشكل علني ومباشر، وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر.