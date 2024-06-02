الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمانة الفنية للحوار الوطني: اصطفاف ودعم شعبي خلف القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف في الحوار الوطني، أكدت خلال الجلسة، دعمها الكامل للموقف المصري وكل ما تتخذه القيادة السياسية في قضايا الأمن القومي، على ضوء المخاطر التي تحدق بالمنطقة؛ وهو ما أظهر اصطفافا ودعما شعبيا واسعا خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر.

وعما ناقشته الجلسة، أوضح فوزي - في تصريحات صحفية أمس السبت- أن الجلسة  تناولت موضوعات مهمة أبرزها: الوضع الإقليمي المضطرب على الحدود الشمالية الشرقية والتوترات التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي في القضية الفلسطينية وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

وعن طلب الحكومة من الحوار الوطني مناقشة ملف التحول للدعم النقدي نوه "فوزي" - باستعانة الحكومة بالحوار الوطني في هذا الملف، حيث إنها سابقة للحكومة بأن تطلب مناقشة موضوع محدد بالحوار الوطني، مبديا الترحيب بهذا الطلب، حيث سيتم إدراجه طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وتعهد بأن تجرى الجلسات بشكل علني ومباشر، وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر.

مواد متعلقة

مسؤول أممي: نزوح أكثر من مليون شخص من غزة وإمدادات الوقود آخذة في النفاد

تدشين مبادرة "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا" لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي

"الصحة العالمية": الوضع الصحى بغزة "كارثى".. والقصف الإسرائيلى بمحيط المستشفيات "غير قانونى"

هل هناك تغيير فى حصة المواطن من الخبز المدعم بعد زيادة سعر الرغيف؟

المفتى: الالتزام باستخراج التأشيرة الرسمية للحج جزء من الالتزام الدينى والأخلاقى

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين

الخارجية الفرنسية: على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنسانى الدولى بشأن قطاع غزة

فتح باب التسجيل لمرحلة رياض الأطفال بالقليوبية السبت المقبل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين