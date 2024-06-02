المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الـ20 لعام 2024 (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 20 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 25 - 31 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 93 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 5 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 7 منشآت لاشتراطات التسجيل، 2 منشأة لاشتراطات التأهيل و 2 منشأة لاشتراطات الاعتماد.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 51 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراج 1 محطة تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 2349 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1265 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5100 رسالة بنحو 250 ألف طن بزيادة بلغت 30 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1750 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 610 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 23 ألف طن، يليها البصل بإجمالي 22 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 54 صنف بنحو 55 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 55 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 45 صنف بنحو 95 ألف طن.



ومثلت هولندا والسعودية وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 176 دولة مستوردة.



واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 890 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 700 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 680 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1900 رسالة بنحو 375 ألف طن لعدد 715 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 151 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 89 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، أوكرانيا وماليزيا.



وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 550 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 403 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 250 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 19 منتج و13 شركة، ونفذت 8 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 750 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.



وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الجيزة، بني سويف، الدقهلية وكفر الشيخ لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة.



وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 54 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 19 شكوى وجاري فحص 35 شكوى.



وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 178 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، مطروح، الوادي الجديد والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 1 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1674 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.



وتم تسجيل 413 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 369 معاينة، فيما استوفت 218 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، الإسكندرية، المنوفية، سوهاج وبني سويف، وتم استيفاء 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 15 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الجيزة، الغربية، الدقهلية، الفيوم، دمياط والاسماعيلية، وتم تسجيل 1 محلب بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم استيفاء 2 محلب ألبان خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 88 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، جنوب سيناء، السويس، الدقهلية، سوهاج والفيوم، وتم تسجيل 4 فنادق و3 مطاعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 19 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، الجيزة والدقهلية.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 382 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، و11 تظلم تتعلق بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 11 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.



وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، كما قامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.



ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظات القاهرة، القليوبية والاسكندرية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 15 حملة تفتيشية موسعة على 150 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 40 ألف قطعة حلوى بها غش تجاري، نصف طن رنجة يشتبه في صلاحيتها، تحرير 50 محضر نقص اشتراطات صحية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 15 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.



وتم تنفيذ 8 قرارات نيابة، وبناءً على قرار النيابة تم إعدام 500 كجم ينسون و 300 كجم شيكولاتة خام غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 190 محضر، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمياط، كفر سعد، عزبة البرج، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ).



وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 2 حملة تفتيشية على 12 منشأة غذائية بمدينة أبو حماد ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الوادي الجديد بشن حملة على 5 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وتم إعدام جميع تلك المنتجات.