وكيل "صحة الشرقية" يتابع مؤشرات التردد على مبادرة "قلبك أمانة"

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جولة ميدانية للمرور على وحدة طب الأسرة بدهمشا، التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

متابعة مؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، وناظر سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما تابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العيادات المسائية، كما تفقد عيادة طب الأسنان، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، موجهًا بسرعة استكمال كافة الملفات الخاصة بالأسر المستفيدة من خدمات الوحدة، والبالغ عددهم 4015 أسرة، وتخدم أكثر من 20 ألف نسمة.

التأكيد على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات

و أكد وكيل الوزارة على أهمية عمل الدعاية اللازمة لكافة العيادات، مطلعًا على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، متابعًا مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة

كما اطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمركز، وعدم وجود أي نواقص بها، كما تلاحظ عدم تواجد الطبيبة المكلفة بالنوبتجية، ووجه وكيل الوزارة بنقلها خارج الإدارة الصحية، وتوزيعها حسب حاجة العمل.

إجراء المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية على عدة مراحل

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية تتم بمحافظة الشرقية على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في 19 منشأة صحية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في منفذ طبي بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار الساعة خلال الفترات الصباحية والمسائية، إلى جانب ذ إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظة الشرقية في ٧٦ منفذ طبي، ليصبح الإجمالي ٩٥ وحدة بالمحافظة.