حكومة تايوان: الحفاظ على السلام بمضيق تايوان مسؤولية مشتركة للجميع

قالت حكومة تايوان، إن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان مسؤولية مشتركة لكلا جانبي المضيق، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

فيما أعلن وزير الدفاع الصيني، دونج جون، أنّ بلاده ستتحرك بحزم وقوة لمنع استقلال تايوان.

بكين منفتحة على إجراء اتّصالات عسكريّة مع الولايات المتحدة

وقال "دونج"، إن جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائمًا قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدًا في محاولاتها.

كما أعلن وزير الدفاع الصيني، أن بكين منفتحة على إجراء اتّصالات عسكريّة مع الولايات المتحدة، بعد أن عقد وزيرا دفاع البلدين أول محادثات معمّقة وجها لوجه منذ 18 شهرًا.