الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: انفجار طائرتين مسيرتين بمستوطنة كتسرين بعد تسللهما من لبنان

انفجار طائرتين مسيرتين
انفجار طائرتين مسيرتين

أفاد إعلام إسرائيلي عن انفجار طائرتين مسيرتين في مستوطنة كتسرين بعد تسللهما من لبنان واستهداف رادار القبة الحديدية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

غارات عنيفة على بلدات رامية وحناويه وبرعشيت

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت منزلًا في وادي العوينة في مزرعة قلد السبع غربي مدينة بعلبك.

كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على بلدات رامية، وحناويه، وبرعشيت في جنوب لبنان، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في الأجواء اللبنانية.

لبنان انفجار طائرتين مسيرتين مستوطنة كتسرين تسللهما من لبنان استهداف رادار القبة الحديدية إعلام إسرائيلي

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