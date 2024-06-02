رسميًا.. جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا لفريق فناربخشة التركي

أعلن نادي فناربخشة التركي تعاقده رسميًا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكان مورينيو قد ترك روما في منتصف الموسم الماضي، وبينما كانت التكهنات تدور حول وجهته المقبلة، فإن البعض ربط اسمه بتدريب فرق سعودية، على رأسها اتحاد جدة، النصر، القادسية، ولكن المفاجأة جاءت بإعلان اتفاقه مع فنربخشة.

فناربخشة يُعلن تعاقده مع جوزيه مورينيو

وأصدر النادي التركي بيانًا رسميًا، أكد خلاله تعاقده مع البرتغالي جوزيه مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الأول خلال الموسم الجديد 2024-2025.

ونشر نادي فناربخشة مقطع مصوّر للمدرب مورينيو، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس"، قائلًا: "مساء الخير يا أنصار فنربخشة، موعدنا الأحد في كاديكوي (أحد أحياء إسطنبول ومقر النادي) لكي نبدأ رحلتنا معًا". لمشاهدة الفيديو من هنا.

من جانبها، أفادت صحيفة "karadenizgazete" التركية، أن إدارة نادي فناربخشة توصلت لاتفاق مع مورينيو بتولي مسئولية تدريب الفريق لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لسنة ثالثة.

ويسعى فريق فناربخشة للعودة إلى منصات التتويج مجددًا، حيث لم بلقب الدوري التركي منذ 10 سنوات، وحل وصيفًا في جدول ترتيب المسابقة برصيد 99 نقطة في الموسم المنصرم 2023-2024، خلف جالطة سراي المتصدر وحامل اللقب برصيد 102 نقطة.

ماذا قدم جوزيه مورينيو في مسيرته التدريبية؟

وكان جوزيه مورينيو قد تولى تدريب العديد من الأندية، توّج معهم بالألقاب المحلية والقارية المختلفة، وهي: بورتو البرتغالي، تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وريال مدريد الإسباني، وإنتر وروما الإيطاليين.

وكان مورينيو، صاحب الـ61 عامًا، مديرًا فنيًا لفريق روما الإيطالي من يوليو 2021 حتى يناير 2024، وقاد الفريق نحو التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة، حقق خلالهم 68 انتصارًا، و30 تعادلًا، بينما تلقى 40 هزيمة، وسجل اللاعبين تحت قيادته 215 هدفًا، واستقبل 147 هدفًا.