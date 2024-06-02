الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطول 2000 كم..مصر سادس اكبر دولة فى العالم بأطوال السكك الحديد السريع

السكك الحديد السريع
السكك الحديد السريع

تعمل وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق على تنفيذ مشروع القطار السريع بخطوطة الثلاثة والبالغ طولها 2000 كم لتصبح مصر سادس اكبر دولة فى العالم بأطوال السكك الحديد السريع.

ويجرى تصنيع عدد من القطارات الكهربية السريع المتنوعة للركاب بجانب جرارات السكة الحديد الكهربية داخل مصانع سيمينز بالمانيا بعدد 94 قطارا اقليميا  41 قطار سريع من طراز Velaro وعدد 41 جرار بضائع من طراز Vectronوالتى قام وزير النقل الفريق كامل الوزير بزيارتها مؤخرا.

ورشة العمرة السريعة بجوار محطة العاصمة المركزية تستقبل 12 قطارا

وتستقبل ورشة العمرة السريعة بجوار محطة العاصمة المركزية عدد 12 قطارا وبقية القطارات سيتم توريدها تباعا الى ورشة الخط الاول بجوار محطة حدائق اكتوبر التبادلية وذلك خلال العام الحالي وحتى نهايته.

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جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

يهدف أيضًا لخلق  محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.  

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يربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر-السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

القطارات الكهربية السريع جرارات السكة الحديد ورشة العمرة محطة العاصمة المركزية وبقية القطارات

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