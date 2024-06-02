"القاهرة الإخبارية": أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية

أفاد التلفزيون الإيراني، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة

وكانت إيران، الخميس الماضي، فتحت باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو المقبل، والتي تم الإعلان عنها عقب الوفاة المفاجئة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته يوم 19 مايو.

وبشأن شروط الترشح، فوفقا للمادة 35 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، يشترط أن يكون المتقدم مطلعًا دينيًا وسياسيًا وإيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية ومديرًا ومدبرًا وحسن السيرة والأمانة والتقوى والإيمان والاعتقاد بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب (الشيعي) الرسمي للبلاد.