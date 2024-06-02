الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية

أحمدي نجاد
أحمدي نجاد

أفاد التلفزيون الإيراني، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة

وكانت إيران، الخميس الماضي، فتحت باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو المقبل، والتي تم الإعلان عنها عقب الوفاة المفاجئة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته يوم 19 مايو.

وبشأن شروط الترشح، فوفقا للمادة 35 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، يشترط أن يكون المتقدم مطلعًا دينيًا وسياسيًا وإيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية ومديرًا ومدبرًا وحسن السيرة والأمانة والتقوى والإيمان والاعتقاد بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب (الشيعي) الرسمي للبلاد.

التلفزيون الإيرانى الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المبكرة

مواد متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي يدينان "الاستفزازات الصاروخية" لكوريا الشمالية

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات في محور نتساريم جنوب مدينة غزة

حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربى

"وقف المذبحة فى غزة".. مسيرات وتظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى باليونان

"خراب ودمار بالبنية التحتية".. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين

مكتب نتنياهو: نرفض فكرة وقف إطلاق نار دائم قبل تدمير قدرات حماس

زعيم المعارضة الإسرائيلية: على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة

"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية.. تفاصيل الساعات الأصعب فى الجنوب اللبنانى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين