الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

استقرارسعر الريال السعودي اليوم الأحد 2 يونيو  2024 مقابل الجنيه المصري، واستقر مقابل الدولار والليرة، وصول قيمة  الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك العاملة لما يقرب من 6.505 تريليون جنيه يشهد سعر شراء وبيع الريال السعودي مستويات متقلبة، حيث يتحرك وفقًا لآليات السوق حجم العرض والطلب ما أدى إلى استقرار الريال السعودي اليوم بعد أن شهد الأيام السابقة تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية خصوصا موسم الحج. 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر آخر تحديث 

جاء سعر الريال السعودي اليوم السبت 2يونيو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية نحو 12.58 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم السبت 1يونيو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2024/6/2

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.52 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.53جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.47 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.57 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.52 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.54 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.54 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.68 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 2 يونيو، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

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