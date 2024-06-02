الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"راحوا في غمضة عين".. أهالي قوص يشيعون جثامين ضحايا لقمة العيش بقنا

تشيع جثمان
تشيع جثمان

في حالة من الحزن والصدمة والانهيار، شيع أهالي قرية الجمالية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، شهداء لقمة العيش الـ3 إلى مثواهم الأخير في مدافن قريتهم، حيث لقوا مصرعهم في مرسى علم بعد أن انهار عليهم سور فندق خلال العمل.


وقال أحد أقارب شهداء لقمة العيش، إن القرية في حالة حداد واتشحت بالسواد: "3 من أبنائا راحوا في غمضة عين" تم انتشالهم  من قبل الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، جثث من أسفل الأنقاض انهار عليهم سقف فندق بمدينة مرسى علم، وهم المقاول ممدوح محرم، 50 عاما، وترك 6 أبناء هو عائلهم الوحيد، وأحمد حسين، 18 عاما، طالب أنهى امتحاناته وسافر بحثًا عن لقمة العيش، ومحمود عنتر، 26 عاما، الكارثة الكبرى والمحدد حفل زفافه بعد العيد مباشرة.


وأوضح أيضًا أن القرية والقرى المجاورة جميعهم كانوا في انتظار وصول الجثامين بعد إنهاء إجراءات الدفن في مرسى علم بمحافظة البحر وتم تشييع جثامينهم.

قنا أسقف قوص مركز قوص بحثا عن لقمة العيش الضابط بمديرية أمن قنا سابقا-

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