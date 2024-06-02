اتفاقيتا تعاون بين الصحفيين ومؤسسة جمال شيحة ومستشفى الكبد المصري



وقّعت نقابة الصحفيين خلال شهر مايو 2024، بروتوكولى تعاون مع مستشفى الكبد المصرى ومؤسسة الدكتور جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، وذلك فى مجالى تقديم الدعم الطبى، والتدريب والأبحاث والدراسات ونشر الوعى المجتمعى بالقضايا الثقافية.

واتفق الطرفان على أن يشمل الاتفاق الصحفيين الفلسطينيين المقيمين فى مصر، وبنفس الشروط والميزات.

ووقّع البروتوكولين كل من خالد البلشى نقيب الصحفيين، ودكتور جمال شيحة ممثلًا عن المستشفى والمؤسسة بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلى المؤسسة، بينهم جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمود كامل وكيل النقابة للحريات، ومحمد الجارحى مسئول لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، ودعاء النجار عضو مجلس النقابة ومقررة لجنة المرأة.

كما حضر التوقيع د. عمرو حلمى وزير الصحة الأسبق، والصحفية نور الهدى زكى، التى قامت بالتنسيق مع المؤسسة، ود. حسن موسى عن المؤسسة الإفريقية لتطوير وبناء القدرات.

وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين إن مستشفى الكبد المصرى، هو صرح طبى وتعليمى كبير، ووفقًا للبروتوكول فإن المستشفى سيقدم خدمات الرعاية الصحية للصحفيين والعاملين بتخفيضات تصل لـ 50%، كما يشمل علاج 50 حالة سنويًا مجانًا بخطاب توصية من النقابة ممثلًا عنها النقيب، ووجه البلشى الشكر للدكتور جمال شيحة ومؤسسته، مثمنًا دورها فى تقديم الخدمة الطبية ونشر الوعى الثقافى، ومؤكدًا حرص النقابة على التعاون مع المؤسسة.

استقبال أى عدد من حالات العلاج المجاني وسنكتفي بخطاب من النقيب

وأكد د. جمال شيحة خلال توقيع البروتوكول تقديره لنقابة الصحفيين ومجلسها، مشيدًا بالتعاون معها، ومعربًا عن سعادته بالتغير الذى تم بالنقابة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وشدد شيحة على أن مستشفى الكبد مستعد لاستقبال أى عدد من حالات العلاج المجانى الموجهة من نقابة الصحفيين، ولن يقف عند حدود الـ 50 حالة، التى تضمنها البروتوكول، وأنه سيكتفى بخطاب من النقيب، كما أعرب د. جمال شيحة عن سعادته بالمشاركة فى عيادات النقابة، مؤكدًا قبوله الدعوة الموجهة من محمد الجارحى، مسئول لجنة الرعاية الاجتماعية فى النقابة، بالمشاركة مرة شهريًا، في اليوم الذى يتم تحديده بالاتفاق مع اللجنة.

وتشمل خدمات الرعاية الطبية، التى يقدمها مستشفى الكبد للصحفيين طبقًا للبروتوكول الكشف والعلاج بالعيادة الخارجية، والإقامة بالمستشفى وما يتصل به من خدمات، وتقديم الأدوية بتخفيض 50 %، كما يشمل البروتوكول إجراء الفحوص المعملية، وفحوص الأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية، بخصم 50 % من سعر الخدمة وغيرها من مستلزمات العلاج. وتكون إحالة المريض للمستشفى بموجب خطاب معتمد من نقيب الصحفيين أو ممثل للنقابة، وفى حالات الضرورة يتم دخول المرضى للمستشفى باتصال تليفونى على أن يتم تحويل الأوراق خلال 24 ساعة.

ويشمل البروتوكول الثانى مع مؤسسة جمال شيحة، عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين في إعداد وإنتاج، البرامج التليفزيونية والأفلام الوثائقية.