وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي يدينان "الاستفزازات الصاروخية" لكوريا الشمالية

أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك، الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إطلاق أكثر من 100 صاروخ باستخدام تكنولوجيا محظور

يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، أطلقت "كوريا الشمالية" أكثر من 100 صاروخ باستخدام تكنولوجيا محظورة في الوقت الذي تقوم فيه بتطوير برنامجها للأسلحة النووية.

وقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، إحاطة لاجتماع المجلس، قائلا: إن الدول ذات السيادة لها الحق في الاستفادة من الأنشطة الفضائية السلمية، لكن كوريا الشمالية يحظر عليها صراحة إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما أن انتهاكاتها المستمرة تقوض المعاهدات العالمية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.