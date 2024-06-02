الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الكوري الجنوبي يدينان "الاستفزازات الصاروخية" لكوريا الشمالية

 لويد أوستن
 لويد أوستن

أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك، الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إطلاق أكثر من 100 صاروخ باستخدام تكنولوجيا محظور

يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، أطلقت "كوريا الشمالية" أكثر من 100 صاروخ باستخدام تكنولوجيا محظورة في الوقت الذي تقوم فيه بتطوير برنامجها للأسلحة النووية.

وقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد خياري، إحاطة لاجتماع المجلس، قائلا: إن الدول ذات السيادة لها الحق في الاستفادة من الأنشطة الفضائية السلمية، لكن كوريا الشمالية يحظر عليها صراحة إجراء عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، كما أن انتهاكاتها المستمرة تقوض المعاهدات العالمية لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.

كوريا الشمالية الاستفزازات الصاروخية الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك وزير الدفاع الامريكى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات في محور نتساريم جنوب مدينة غزة

حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربى

"وقف المذبحة فى غزة".. مسيرات وتظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى باليونان

"خراب ودمار بالبنية التحتية".. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين

مكتب نتنياهو: نرفض فكرة وقف إطلاق نار دائم قبل تدمير قدرات حماس

زعيم المعارضة الإسرائيلية: على نتنياهو ألا يتجاهل خطاب بايدن بشأن غزة

"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية.. تفاصيل الساعات الأصعب فى الجنوب اللبنانى

السيناتور ليندسى جراهام: دور مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة محورى

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين