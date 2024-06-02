الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خارجية النواب مشيدة بلقاء السيسي وجراهام: يؤكد دور مصر المحوري في المنطقة

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي وجراهام

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيناتور ليندسي جراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يعكس ثقة أمريكا في أن مصر هي من تمتلك مفتاح حل أزمة غزة وكذلك الركيزة الأهم في المنطقة للحفاظ على أمنها واستقرارها، مع تحذيرات توسع منطقة الصراع، وإشادت جراهام تعكس ذلك.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت "حارص"  في تصريحات لها اليوم الأحد، أن زعيم الأقلية الجمهورية الأمريكي أشاد بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميًا وعالميًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوهة الي الجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، والأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي حرص على إيصال رسائل واضحة حول ثوابت الموقف المصري في الحرب على غزة، حيث حذر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلًا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي. كما حرص الرئيس السيسي على ضرورة انخراط كافة الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين،  كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.

وشددت على أن الدولة المصرية لن تتردد لحظة في بذل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشيرة إلى أن الدور المصري مستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بالشيوخ الأمريكي للسيناتورليندسي جراهام , الرئيس السيسي قطاع غزة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

مواد متعلقة

إسرائيل تواصل التصعيد فى شمال قطاع غزة.. وخطر المجاعة يقترب (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين