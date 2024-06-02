«دبور وقذافي وكريم» 3 سفاحين في 4 سنوات أراقوا الدماء وتفننوا في التخلص من ضحاياهم

على مدار السنوات الماضية، انتشرت جرائم القتل المختلفة ولكن ماظهر جليًا هو جرائم السفاحين مرتكبي جرائم القتل البشعة بصفة مستمرة، والتنقل من محافظة لمحافظة هربًا من أعين الأمن وأرتكبوا جرائم أثارت الرأي العام.

وخلال التقرير التالي نرصد أبرز الجرائم البشعة التي أرتكبت خلال الفترة الماضية أهمها ماظهر مؤخرًا فيما عرف بسفاح التجمع الخامس، وقبلها سفاح الجيزة قذافي عبد العاطي، والجريمة البشعة الأخري عندما قام دبور سفاح الإسماعيلية بقتل شخص في الشارع بسيف والتجول في حاملًا راسه.

سفاح التجمع الخامس يقتل النساء إنتقامًا من طليقته

من أهم الجرائم التي ظهرت مؤخًرًا وتباشر النيابة العامة حتى الأن التحقيق فيها قضية كريم مسلم سفاح التجمع الخامس، والمقبوض عليه بتهمة قتل 3 فتيات حتى الأن وإلقاء الجثث في الصحراء.

وتفجرت تلك القضية عندما عثر الأهالي على جثمان سيدة ملقي بصحراء بورسعيد خلال شهر مايو الماضي على الفور أبلغوا الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التي انتقلت الي موقع الجريمة وتبين العثور على جثمان فتاة عارية وعليها اثار تعذيب وبعد تكثيف التحريات والتحقيقات توصلت الأجهزة الأمنية الي هوية المجني عليها وكذلك الي هوية القاتل.

وكشفت التحريات أن القاتل تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، وقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان”.

كما اعترف المتهم بقتل فتاة اخري تم العثور عليها على طريق الاسماعيلية الصحراوي، وثالثة تم العثور عليها في مدينة نصر بالقرب من مسكنه خلال عام 2023 وبتتبع المكالمات الواردة والصادرة من هواتف المجني عليه والمتهم تبين وجود علاقة بينهم واعترف بارتكاب الجريمة.

استشاري صحة نفسية: السفاح قاتل متسلسل يتلذذ بالجنس السادي

وكشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية عن سلوك سفاح التجمع بأنه من خلال الصور التي تنشر له أن لديه نظرية خاصة بالشعور بالاستعلاء والقوة من خلال علامات تظهر طريقة جلوسه في سيارته أي مملكته من وجهة نظره والرسومات لتعبر عن شخص سيكوباتي.

كما يضيف أن الرسومات والأسلحة التي على شكل رشاش التي ترسم على جسده تعبر عن الوحشية والسادية وحالة انفصامية تنكّل بالآخرين الذين يحتكون به أو يغضبونه، فهو عازل بهذه النظرة نفسه عن الآخرين، فيعتقد أنه الأكثر ذكاءً ودهاءً للتلاعب بمشاعر من يريده.

وتبين أن الرسومات مع جلسته تشعره بأنه الأقوى وغير قابل للمقارنة ولديه نظرة لرسم سيناريو للحوار ورسم شخصية يدير من خلال الموقف بالطريقة التي يريدها.

وتابع استشاري الصحة النفسية، إن سفاح التجمع تركيبة فسيولوجية وعقلية مختلفة.. فهو قاتل متسلسل يتلذذ بالجنس السادي أو مضطرب نفسيًا.. وهو شخصية سيكوباتية معقدة.

قذافي سفاح الجيزة قتل 4 أشخاص بينهم زوجتيه وصديقه وشقيقة زوجته

قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، من مواليد محافظة الجيزة سقط في قبضة الأمن بعد 5 سنوات مُتهمًا في جرائم قتل ونصب واحتيال واتهم بقتل صديقه المقرب و3 زوجهات له.

البداية كان صديقه المقرب يُدعى رضا مُهندسًا في السعودية، أرسل لـ القذافي مدخراته لاستثمارها بـ توكيل رسمي، وفي 2015 عاد رضا ليتقاسم المال مع القذافي صديق العمر ومحل الثقة والأمانة؛ إلا أن القذافي تهرب منه ورفض رد المال لصديقه؛ وقرر إنهاء حياته بالسم ودفنه في حفرة بمنزله.

أما عن الضحية الثانية وهي زوجته فاطمة والتي استولت على 400 ألف جنيه من أمواله، كنوع من التأمين خشية أن يتزوج عليها القذافي وبعد مُحاولات لإعادة الأموال للقذافي وترسيخ الود بين الزوجي رفضت فاطمة إعادة الـ 400 ألف لزوجها القذافي فقرر دفنها داخل منزله وبجوارها مصوغاتها كاملة.

وكانت الضحية الثالثة وهي نادين شقيقة زوجته فاطمة الضحية الثانية، أنهى القذافي حياتها لوقوفها عائقا أمام زواجه من فاطمة؛ودفنها القذافي بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة وأوهم الأسرة بأن ابنتهم على علاقة بمخرج سينمائي وهربت لإحدى الدول العربية فتكتمت الأسرة خشية العار.

الضحية الرابعة لسفاح الجيزة وكانت في الإسكندرية، حيث تعرف القذافي على فتاة تدعى ياسمين وأنهى حياتها داخل مخزن بمنطقة العصافرة للتخلص من تهديداتها المستمرة واتهامه بالنصب بعد بيع القذافي وخطيب ياسمين شقة مملوكة للفتاة وتقاسموا الأموال بينهم ورفضهم إعطاء ياسمين أموالها.

وكانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى محكمة الجنايات، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

دبور سفاح الإسماعيلية قتل شاب وتجول في الشارع حاملًا رأسه

وفي مايو الماضي قررت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من دفاع سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور سفاح الإسماعيلية والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 4660 لسنة 92 جنايات ثاني الإسماعيلية بالإعدام شنقًا.

وتعود الواقعة للأول من نوفمبر 2022 عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده وتجول في الشارع حاملًا رأس ضحيته.

وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.