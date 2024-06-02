الإسهال وتشنجات المعدة.. الآثار الجانبية للإكثار من شرب الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، ويشار إلى الحليب على أنه غذاء كامل ذو تغذية متوازنة وهو ضروري للأطفال لتنمية عقولهم وأجسادهم.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، من المهم استهلاك تناول الحليب بالكمية المناسبة يوميًا للحفاظ على الصحة العامة ومنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مع تقدم العمر، إذا كنت شخصًا يتجاوز الجرعة الموصى بها من الحليب، فيجب أن تكون على دراية بالمخاطر الصحية التي قد يشكلها الاستهلاك الزائد.

الآثار الجانبية للإكثار من شرب الحليب

بالرغم من فوائد الحليب الكثيرة لجسم الانسان، الا ان عند الافراط في تناولة يسبب اضرار عديدة للمعدة، واليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية لحمايتك وحماية اسرت:

1. عدم تحمل اللاكتوز: يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال وتشنجات المعدة.



2. زيادة الوزن: يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم (250 مل) على حوالي 180 سعرة حرارية. يمكن أن يساهم الإفراط في استهلاك الحليب، وخاصة الحليب كامل الدسم، في زيادة تناول السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم تكن هذه السعرات الحرارية متوازنة مع النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي.



3. زيادة مستويات الكوليسترول: يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون مشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



4. اختلال توازن العناصر الغذائية: الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن أو نقص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى. على سبيل المثال، قد يحل تناول كميات كبيرة من الحليب محل مصادر غذائية مهمة أخرى، مما يؤدي إلى عدم كفاية تناول الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.