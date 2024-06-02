الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسهال وتشنجات المعدة.. الآثار الجانبية للإكثار من شرب الحليب

الحليب
الحليب

يحتوي الحليب على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم، ويشار إلى الحليب على أنه غذاء كامل ذو تغذية متوازنة وهو ضروري للأطفال  لتنمية عقولهم وأجسادهم.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، من المهم استهلاك تناول الحليب بالكمية المناسبة يوميًا للحفاظ على الصحة العامة ومنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مع تقدم العمر، إذا كنت شخصًا يتجاوز الجرعة الموصى بها من الحليب، فيجب أن تكون على دراية بالمخاطر الصحية التي قد يشكلها الاستهلاك الزائد. 

txt

عناصر غذائية يتضمنها الحليب.. تعرف عليها

الآثار الجانبية للإكثار من شرب الحليب

بالرغم من فوائد الحليب الكثيرة لجسم الانسان، الا ان عند الافراط في تناولة يسبب اضرار عديدة للمعدة، واليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية لحمايتك وحماية اسرت:

1. عدم تحمل اللاكتوز: يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال وتشنجات المعدة.


2. زيادة الوزن: يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم (250 مل) على حوالي 180 سعرة حرارية. يمكن أن يساهم الإفراط في استهلاك الحليب، وخاصة الحليب كامل الدسم، في زيادة تناول السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم تكن هذه السعرات الحرارية متوازنة مع النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي.


3. زيادة مستويات الكوليسترول: يحتوي الحليب كامل الدسم على دهون مشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار  في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.


4. اختلال توازن العناصر الغذائية: الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن أو نقص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى. على سبيل المثال، قد يحل تناول كميات كبيرة من الحليب محل مصادر غذائية مهمة أخرى، مما يؤدي إلى عدم كفاية تناول الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.

الحليب شرب الحليب الأمراض المزمنة اللاكتوز مخاطر الحليب

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|إدانات واسعة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود "الأونروا".. وكارفخال رجل نهائى أبطال أوروبا

يحتفل به العالم .. اليوم الوطني للناجين من السرطان "تذكير وتوعية ووقاية"

بعد شائعة انفصالهما.. آخر تطورات علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

"معشتش مراهقتي".. فيفي عبده تثير الجدل بآخر ظهور

حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

يحتفل به 1 يونيو كل عام.. أهمية اليوم العالمي للطفل

أخبار فاتتك|حماس ترد على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة وموجة حارة تضرب مصر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

مع فصل الصيف.. تشغيل قطارات نوم ومكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين