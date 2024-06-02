الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة
أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 21 مسجدًا يوم الجمعة 7 / 6 / 2024م، منها 18 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 1014مسجدًا منها791 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و223 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 7 / 6 / 2024م عدد 12036 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و532مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد التقوى – قرية الفقاعي - مركز ببا
2. مسجد الشيخ ياسين – بندر ببا
3. مسجد كامل متولي – قرية بهبشين – مركز ناصر
4. مسجد علي نصر - قرية إهوه– مركز بني سويف
5. مسجد التوبة – حي الأزهري – بندر بني سويف
مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد فاطمة الزهراء – قرية شرنوب – مركز دمنهور
7. مسجد عزبة عمارة – أبو الخزر – دمسنا – مركز أبو حمص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
8. مسجد المجاز الشرقي البحري – بالمجاز - مركز الحامول
مديرية أوقاف قنا
9. مسجد الإخلاص – المناصرة – غرب بهجورة – مركز نجع حمادي
10. مسجد حسن وزيري – القارة – مركز أبو تشت
مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد الحاج جمال – قرية شم القبلية – مركز مغاغة
12. مسجد الإيمان – قرية منشأة حلفا – مركز العدوة
13. مسجد البدري – قرية الأشمونين – مركز ملوي
14. مسجد عبد الله عبد الكريم – عزبة الدباحين – قرية طوخ الخيل – مركز المنيا
15. مسجد التقوى – قرية العرين القبلي – مركز ملوي
مديرية أوقاف الغربية
16. المسجد الكبير – دمتنو – مركز المحلة الكبرى
17. مسجد الحرمين – كفر العرب – مركز زفتى
مديرية أوقاف أسوان
18. مسجد علي بن أبي طالب - الكرنك - مركز إدفو
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد عمر بن الخطاب – أبو مناع غرب - دشنا
2. مسجد العكرمي – خط الجبل – القلعة - قفط
3. مسجد نجع العروبة الشرقي – البراهمة – قفط