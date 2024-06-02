الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تسليم وحدات "بيت الوطن" بمشروع جنة بدمياط الجديدة الأحد المقبل

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن البدء في تسليم 159 وحدة بيت الوطن، و513 وحدة بالمرحلة الثامنة التكميلية بإجمالي 672 وحدة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك  الأحد المقبل، الموافق 9/6/2024.

تسليم الوحدات

وفى بيان لوزارة الاسكان اليوم، أوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 1، 2، يوم الأحد 9/6/2024، والعمارتين 3، 4، يوم الإثنين 10/6/2024، والعمارتين 5، 6، يوم الثلاثاء 11/6/2024، ووحدات العمارتين 7، 8، يوم الأربعاء 12/6/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 13/6/2024 لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 9، 10، يوم الأحد 23/6/2024، ووحدات العمارتين 11، 12، يوم الإثنين 24/6/2024، ووحدات العمارتين 13، 14، يوم الثلاثاء 25/6/2024، ووحدات العمارتين 15، 16، يوم الأربعاء 26/6/2024، وتخصيص يوم الخميس 27/6/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 17، 18، يوم الإثنين 1/7/2024، ووحدات العمارتين 19، 20، يوم الثلاثاء 2/7/2024، ووحدات العمارتين 21، 22، يوم الأربعاء 3/7/2024، ووحدات العمارتين 23، 24، يوم الأحد 7/7/2024، ووحدات العمارتين 25، 26، يوم الثلاثاء 9/7/2024، ووحدات العمارتين 27، 28، يوم الأربعاء 10/7/2024، وتخصيص يوم الخميس 11/7/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وزير الإسكان الأحد المقبل بدء تسليم وحدات بيت الوطن بمشروع جنة بدمياط الجديدة الدكتور عاصم الجزار

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