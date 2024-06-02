الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إصلاح عطل مفاجئ.. "مياه نجع حمادي" تعلن وصول المياه لمنازل المواطنين

رئيس فرع مياه نجع
رئيس فرع مياه نجع حمادي

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز نجع حمادي، اعتذارًا لأهالي المدينة، بعد انقطاع مياه الشرب لساعات بسبب عطل مفاجئ في المحطة السطحية، مؤكدة أنه تم إصلاح العطل وضخ المياه.

قال المهندس محمود حسين، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، إن الشركة ضخت المياه في الخطوط في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، عقب الانتهاء من العطل المفاجئ بالمحطة السطحية.

وأضاف مدير فرع شركة مياه نجع حمادي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فرق الدعم الفني بدأت في إصلاح الأعطال على الفور، وذلك منذ صباح أمس السبت.

المياه وصلت إلى المنازل منذ ساعات عقب ضخها في الخطوط

وأشار حسين، أنه تم الانتهاء من إصلاح العطل والتشغيل، منوها ان المياه وصلت إلى المنازل منذ ساعات عقب ضخها في الخطوط، وستملأ الشبكات تباعًا خلال ساعات النهار بأنحاء مدينة نجع حمادي وقراها بسبب تأثير العطل الذي تم إصلاحه.

وكان رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز نجع حمادي، قد قال أنه قد تم توصيل خطوط مياه جديدة بقرية الرحمانية قبلي، لحل أزمة ضعف وصول المياه بشكل جذري وبحلول علمية، بعد شكاوى عدد من المواطنين في القرية خلال الفترة الماضية، وبناءً على توجيهات المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بقنا، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا.

رئيس شركة مياه قنا مياه نجع حمادي محافظ قنا أخبار محافظة قنا المياه

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