الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

استقرار سعر الدولار اليوم مع انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية حيث  يترقب المتعاملون تحركات اليوم وسوف يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، ويأتي ذلك  كجزء من إجراءات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في آخر تحديث اليوم الاحد 2 يونيو قٌدر متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

 سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

ويشهد سعر الدولار اليوم الاحد  2يونيو  2024 مقابل الجنيه المصري تماسكه في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومهم في معرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالي:-

جاء سعر الدولار في البنك المركزي، حيث سجل 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 /6 /2024 فى البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.22 جنيه للشراء،  47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك القاهرة نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.22 جنيه للشراء 47.32 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.22 جنيه للشراء و47.32 جنيه للبيع.

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