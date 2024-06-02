الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: نفذنا هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربى

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

استهداف رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية

وأشار حزب الله إلى استهداف رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية و"أصبنا الأهداف بدقة وأوقعنا الضباط والجنود بين قتيل وجريح".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة جوية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

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