بطول 5.4 كم وعرض 29 متر..صور للمسات الأخيرة لمحور " خزان أسوان "

نشرت وزارة النقل صورا للمسات الاخيرة بمشروع محور بديل خزان أسوان قبل افتتاحه حيث يبلغ طول هذا المحور5.4 كم وعرضه 29 مترا، بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويشمل تنفيذ المحور 3 أعمال صناعية تتمثل في عدد ٢ كوبري وعدد ١ نفق، بالإضافة إلى أعمال طرق بطول 3.35 كم

خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها

المحور له أهمية كبيرة في المساهمة في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد؛ وذلك من أجل المحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل، وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها، وكمان توفير عدد كبير من فرص العمل، بجانب تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية، فضلا عن أهميته في تحقيق الربط بين شبكة الطرق شـرق وغرب نهـر النيل بمحاور عرضية؛ وذلك للمساهمة في تحقيق التنميـة الشامـلة في الصعيد.

وتم تنفيذ المحور على النيل؛ للربط بين الطريـق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الـصـحراوي الغربي (القاهـرة – أسوان)، عــابرا نهـر النيل والـطـريق الـزراعي الـغـربـي (القاهرة – أسوان)، والربط على طريق أسـوان / أبوسمبـل وتم مد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع.

ومن جهته قال اللواء حسام الدين ةمصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى للدستور أنه تم الانتهاء من تنفيذ محور «بديل خزان أسوان»، ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة عليه، ويأتى فى إطار استكمال خطة وزارة النقل لتحقيق الربط بين شبكة الطرق شرق وغرب نهر النيل، بعدد من المحاور العرضية للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى الصعيد، وهو يقع على النيل للربط بين طريق (أسوان - برنيس) حتى طريق الصعيد الصحـــــراوى الغربـــــى (اسوان – ادفو)، عابرا نهر النيل بطول 5،4 كم، لنقل الحركة المرورية من أعلى كوبرى الخزان القديم، لشمال خزان أسوان مباشرة بـ5 كم، ليعبر الجزيرة إلى البر الثانى، أول طريق أسوان/ توشكا.

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان

الانتهاء من اللمسات الاخيرة لمحور خزان اسوان