أخبار فاتتك|إدانات واسعة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود "الأونروا".. وكارفخال رجل نهائى أبطال أوروبا

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

آخرها السعودية.. إدانات واسعة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود الأونروا

استنكرت العديد من البلدان، محاولات إسرائيل المستمرة تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من خلال تصنيفها منظمة إرهابية.

أدانت المملكة العربية السعودية، محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتصنيفها منظمة إرهابية.

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وزير السياحة: إلغاء التعامل مع الشركات غير الخاضعة لرقابة الوزارة بنهاية يوليو

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه بنهاية شهر يوليو المقبل سيكون لدى الوزارة استراتيجية جديدة ستعلن لدى الشركاء بالخارج من منظمى الرحلات السياحية وبالمنافذ المختلفة، حيث سيتم وضع إعلانات تقول “تعامل فقط مع الشركات السياحية التى لديها لوجو بأنها تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار”، وسيكون هذا اللوجو على منشورات الشركات والموقع الإلكترونى الخاص بها وكافة التعاملات التى تقوم بها الشركة.

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عمرو الفقى يشيد بدعم البابا تواضروس الثانى لإنتاج العمل الوثائقى "أم الدنيا 2 "

وجّه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيدًا بالدعم والتكريم الذي قدمه البابا لصناع العمل الوثائقي الدرامي "أم الدنيا 2"، خلال حفل إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والذي أقيم مساء أمس السبت، بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

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كارفخال رجل نهائى دورى أبطال أوروبا

حصد داني كارفخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة رجل مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز كارفخال هدف تقدم ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في الدقيقة 73 من عمر المباراة من رأسية بعد عرضية من توني كروس.

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