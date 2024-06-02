الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|إدانات واسعة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود "الأونروا".. وكارفخال رجل نهائى أبطال أوروبا

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

آخرها السعودية.. إدانات واسعة لمحاولات إسرائيل تقويض جهود الأونروا

استنكرت العديد من البلدان، محاولات إسرائيل المستمرة تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من خلال تصنيفها منظمة إرهابية.

أدانت المملكة العربية السعودية، محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتصنيفها منظمة إرهابية. 

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

وزير السياحة: إلغاء التعامل مع الشركات غير الخاضعة لرقابة الوزارة بنهاية يوليو

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه بنهاية شهر يوليو المقبل سيكون لدى الوزارة استراتيجية جديدة ستعلن لدى الشركاء بالخارج من منظمى الرحلات السياحية وبالمنافذ المختلفة، حيث سيتم وضع إعلانات تقول “تعامل فقط مع الشركات السياحية التى لديها لوجو بأنها تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار”، وسيكون هذا اللوجو على منشورات الشركات والموقع الإلكترونى الخاص بها وكافة التعاملات التى تقوم بها الشركة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عمرو الفقى يشيد بدعم البابا تواضروس الثانى لإنتاج العمل الوثائقى "أم الدنيا 2"

وجّه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيدًا بالدعم والتكريم الذي قدمه البابا لصناع العمل الوثائقي الدرامي "أم الدنيا 2"، خلال حفل إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والذي أقيم مساء أمس السبت، بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 2 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، وتختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها.

وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

كارفخال رجل نهائى دورى أبطال أوروبا

حصد داني كارفخال، لاعب ريال مدريد الإسباني، جائزة رجل مباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز كارفخال هدف تقدم ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند في الدقيقة 73 من عمر المباراة من رأسية بعد عرضية من توني كروس.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

كارفخال أسعار الفراخ البابا تواضروس الثاني السياحة الأونروا

مواد متعلقة

يحتفل به العالم .. اليوم الوطني للناجين من السرطان "تذكير وتوعية ووقاية"

بعد شائعة انفصالهما.. آخر تطورات علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

"معشتش مراهقتي".. فيفي عبده تثير الجدل بآخر ظهور

حالة الطقس اليوم السبت 1 يونيو 2024 في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية

يحتفل به 1 يونيو كل عام.. أهمية اليوم العالمي للطفل

أخبار فاتتك|حماس ترد على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة وموجة حارة تضرب مصر

مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2 /6 /2024 فى البنوك

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس 2024

جدول مباريات كأس مصر اليوم الأحد 2-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين